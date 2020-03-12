Известный блогер признался Собчак в попытке сняться в фильмах для взрослых





В беседе с Собчак Эдвард Бил сказал, что хотел снятся в эротическом видео много лет назад, но не уточнил, как давно это было. По его словам, он отправил свою анкету на студию, которая снимала подобные фильмы. Свои действия Эдвард объяснил тем, что во время нужды человек будет делать всё, что угодно.Информацию о наборе актёров в фильмы для взрослых, как утверждает блогер, он нашёл в одной из групп в социальной сети «Вконтакте» и отправил туда свои фотографии.По его словам, кандидатуру Била одобрили, но он так и не приступил к съемкам. Блогер испугался, что его могут отчислить из высшего учебного заведения, в котором он учился, а также у молодого человека не хватило финансов, чтобы оплатить дорогостоящие лабораторные анализы.Эдвард Бил известен в российском секторе YouTube, как пранкер. В своих роликах он провоцирует людей на конфликт и агрессию, зачастую нарушая моральные нормы. Также он регулярно выпускает ролики, в которых раздаёт людям, которые по мнению Эдварда нуждаются, подарки и деньги.