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Российский федиатр Федор Катасонов сообщил о переходе коронавируса в пандемию

Российский федиатр рассказал о переходе коронавируса в пандемию. Соответствующим мнением Федор Катасонов поделился в Facebook.
Российский федиатр Федор Катасонов сообщил о переходе коронавируса в пандемию

На днях специалист опубликовал на своей странице пост, где детально описал, как он видит сложившуюся ситуацию. Это сообщение спровоцировало много откликов со стороны читателей, при этом некоторые начали задавать вопросы для уточнения информации. Спустя некоторое время появилась другая статья, которая объясняет самые важные моменты. Как заявил Федор Катасонов, один человек может заразить перешедшим в пандемию вирусом примерно от 2-х до 4-х людей. Благодаря простым расчетам можно изучить геометрическую прогрессию, а затем нужно увидеть актуальную статистику.

Специалист считает, что даже в развитых странах примерно две третьих заболевших не удалось распознать. В большинстве случаев болезнь переносится в форме тяжелой ОРВИ. Врач добавил, что на территории США количество инфицированных составляет тысячи. В то же время границы РФ незакрыты, а в столичный аэропорт каждый день прибывают граждане из разных государств.

Тем не менее, статистика состоит из подтвержденных случаев заражения, в связи с чем сложно контролировать ситуацию. Вдобавок, эксперты сообщили об опасности подхватить коронавирус через еду.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:20

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