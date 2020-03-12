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Смартфоны Android дешевеют вдвое быстрее, чем iPhone

Эксперты подсчитали, что стоимость смартфонов под управлением Android снижается вдвое быстрее, чем iPhone. Результаты глобального исследования показала компания BankMyCell.

Специалисты провели исследование, в котором выяснили, как смартфоны дешевеют в первые два года после выпуска. В результате выяснилось, какие модели наиболее выгодны для перепродажи. Цена на флагманские аппараты под управлением Android снижается в два раза быстрее, чем на iPhone. При этом разница в цене недорогих аппаратов более заметна. Модели бренда Apple в первый год теряют около 23,4% от изначальной стоимости, а во второй год – 45,4%.

Android-аппараты, которые стоили больше 700 долларов, в первый год снижаются в цене на 45,1%, а за два года они дешевеют на 71,4%. Цена недорогих гаджетов на Android за первые 12 месяцев снижается на 48,6%, а последующее снижение может достигнуть 80%.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:13

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