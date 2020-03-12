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Ученые раскрыли влияние кофе на женский организм

Американские ученые выяснили, как употребление кофе влияет на женский организм. Исследователи связали этот напиток с количеством гормона эстрогена.

Выяснилось, что любители кофе, которые пьют больше двух чашек этого напитка в день, имеют пониженный уровень эстрогена. Сотрудники Гарвардского университета пришли к выводу, что кофеин несет благоприятное влияние на женский организм за счет того, что снижает на несколько процентов риск развития рака внутренней оболочки матки. Также его употребляют для профилактики сахарного диабета. В то же время ученые из Невады уверены, что любовь к кофе следует ограничить тем женщинам, которые планируют беременность или лечатся от бесплодия, поскольку напиток снижает вероятность зачатия.

Некоторые специалисты связывают его влияние с развитием остеопороза, рака груди, онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:34

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