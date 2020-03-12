Ученые раскрыли влияние кофе на женский организм





Выяснилось, что любители кофе, которые пьют больше двух чашек этого напитка в день, имеют пониженный уровень эстрогена. Сотрудники Гарвардского университета пришли к выводу, что кофеин несет благоприятное влияние на женский организм за счет того, что снижает на несколько процентов риск развития рака внутренней оболочки матки. Также его употребляют для профилактики сахарного диабета. В то же время ученые из Невады уверены, что любовь к кофе следует ограничить тем женщинам, которые планируют беременность или лечатся от бесплодия, поскольку напиток снижает вероятность зачатия.Некоторые специалисты связывают его влияние с развитием остеопороза, рака груди, онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.