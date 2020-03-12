Дед Юлии Высоцкой был против ее брака с Андреем Кончаловским





Когда Николай Мелихов узнал, что его внучка выходит замуж за Андрея Кончаловского, то заплакал и сразу вышел на балкон, чтобы скрыть слезы. Сейчас режиссер называет деда супруги замечательным человеком, несмотря на то, что он был против этого брака. Звезды воспитывают двоих детей и наслаждаются крепким браком, вопреки ожиданиям родственников. Однако до сих пор артисты не раскрывают подробностей о состоянии здоровья своей дочери, которая впала в кому после ДТП во Франции в 2013 году. Около года назад Кончаловский и Высоцкая тайно обвенчались, а за церемонией наблюдали лишь несколько человек.Старший сын Андрея Кончаловского не вмешивается в личную жизнь отца. В 2017 году Егор Кончаловский развелся с Любовью Толкалиной, но бывшие супруги не раскрывают причин расставания. Режиссер называл бывшую супругу ветренной, а она его в ответ обвиняла в отсутствии попыток узнать что-то новое.