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У Тома Хэнкса и Риты Уилсон подтвердили коронавирус

Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом американский актер сам рассказал поклонникам, разместив пост в Instagram.
У Тома Хэнкса и Риты Уилсон подтвердили коронавирус

На данный момент знаменитость находится в Австралии. В новой публикации Том Хэнкс поделился с подписчиками симптомами китайского недуга, отметив, что изначально они с женой чувствовали усталость и боли в теле. Как сказал артист, у супруги Риты Уилсон наблюдался озноб и небольшая температура. Также звезда фильма «Зеленая миля» пообещал фолловерам рассказывать подробности своего лечения и держать в курсе всех событий.

Ранее коронавирус обнаружили у футболиста команды «Ювентус» Даниэля Ругани, а накануне ВОЗ признала болезнь пандемией, поскольку с ней столкнулись в 114 странах. В Италии сейчас довольно напряженная обстановка, введен карантин. Здесь открыты только продуктовые магазины, все остальное не работает.

Не так давно из-за вируса организаторы «Евровидения» хотели сорвать мероприятие, которое должно состоятся в Нидерландах. При этом в целях безопасности отменили ЧМ по фигурному катанию.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:20

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