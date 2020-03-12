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Звезда "Дом-2" Виктория Романец рассказала о знакомстве с Антоном Гусевым

Бывшая участница телешоу «Дом-2», а теперь фотомодель, Виктория Романец была вынуждена дать ответы на множество вопросов своих подписчиков. Фолловеры хотели узнать, как произошло знакомство с Антоном Гусевым. Романец не стала затягивать и удовлетворила интересы своих фанатов.
Звезда "Дом-2" Виктория Романец рассказала о знакомстве с Антоном Гусевым

По словам выпускницы телестройки, на момент знакомства Гусев был женат на Евгении Феофилактовой, а первый раз они встретились в любимом ресторанчике Виктории.

Как утверждает Вика, Евгения захотела сделать совместную фотографию для увеличения популярности своей странички в социальной сети Instagram. Также она решила познакомить свою коллегу по проекту с мужем. Это решение стало роковым для брака Феофилактовой.

Романец рассказала, что менее чем через месяц после случайного знакомства в ресторане, Антон Гусев стал показывать к ней очень большой интерес. Находящийся в браке Антон буквально завалил девушку подарками и цветами, которые присылал огромными букетами.

Сам Гусев никогда не скрывал, что начал испытывать чувства к Виктории Романец, которая затем разрушила его семью, с первого знакомства.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:40

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