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Максим Галкин разыграл маму рэпера Паши Техника в эфире шоу «Музыкалити»

Максим Галкин разыграл маму Паши Техника в эфире нового выпуска шоу «Музыкалити». Российский стенд-ап комик ответил на звонок родительницы рэпера и представился программой «Кто хочет стать миллионером?».
Максим Галкин разыграл маму рэпера Паши Техника в эфире шоу «Музыкалити»

11-го марта 2020 года на YouTube-канале TO « Gazgolder» был опубликован новый выпуск развлекательного шоу «Музыкалити». Приглашенными гостями стал популярный хип-хоп исполнитель Павел Ивлев, более известный под сценическим псевдонимом, Паша Техник и певец Шура. Незадолго после начала эфира 36-летнему рэперу позвонила мама, которая не догадывалась о съемках сына. Ведущий программы решил пошутить над женщиной и взял трубку вместо эпатажного артиста.

Максим Галкин сразу же поздоровался с собеседницей и представился программой «Кто хочет стать миллионером?». По словам юмориста, в момент ее звонка Паша Техник и Шура отвечали на самый дорогостоящий вопрос. Мама рэпера вовсе не обиделась на розыгрыш телеведущего и даже ответила на его вопрос – почему в речи ее сына так много ругательных слов.

Собеседница не нашла подходящего объяснения, но в оправдание Паши Техника сказала: «Зато он очень веселый». Кроме неожиданного телефонного разговора во время съемок, в конце выпуска хип-хоп исполнитель признался, что водит автомобиль без прав.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:30

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