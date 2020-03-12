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Эдгар Запашный назвал три причины, почему предложение продлить президентский срок не актуально

Народный артист РФ Эдгар Запашный публично выразил свое мнение на счет предложения депутата Госдумы Валентины Терешковой. Он опубликовал пост в личном блоге Instagram, в котором назвал три причины, почему инициатива продлить президентский срок не актуальна.
Эдгар Запашный назвал три причины, почему предложение продлить президентский срок не актуально

Первая причина, упомянутая представителем известной цирковой династии Запашных, заключается в нестабильном состоянии экономики РФ на данный момент. На фоне не состоявшейся сделки с OPEC и обвала стоимости нефти на 30% в начале марта 2020 года простые люди переживают нелегкие времена и ожидают значительный рост цен, а средний и крупный бизнес уже терпит серьезные убытки.

Во-вторых, по словам народного артиста, Владимир Путин всегда показывал себя хорошим стратегом, который продумываем все свои действия наперед. «Он может заранее напугать тех, кто уже начинает планировать расстановку своих людей в руководстве страны через 4 года», - отметил Эдгар Запашный.

Третья причина, упомянутая в записи – низкая вероятность того, что нынешний президент России будет баллотироваться в 2024 году. Кроме того, что генеральный директор Большого Московского цирка публично написал свое мнение, он с готовностью отвечает на все вопросы пользователей Сети в комментариях под постом.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:26

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