Эдгар Запашный назвал три причины, почему предложение продлить президентский срок не актуально

Первая причина, упомянутая представителем известной цирковой династии Запашных, заключается в нестабильном состоянии экономики РФ на данный момент. На фоне не состоявшейся сделки с OPEC и обвала стоимости нефти на 30% в начале марта 2020 года простые люди переживают нелегкие времена и ожидают значительный рост цен, а средний и крупный бизнес уже терпит серьезные убытки.Во-вторых, по словам народного артиста, Владимир Путин всегда показывал себя хорошим стратегом, который продумываем все свои действия наперед. «Он может заранее напугать тех, кто уже начинает планировать расстановку своих людей в руководстве страны через 4 года», - отметил Эдгар Запашный.Третья причина, упомянутая в записи – низкая вероятность того, что нынешний президент России будет баллотироваться в 2024 году. Кроме того, что генеральный директор Большого Московского цирка публично написал свое мнение, он с готовностью отвечает на все вопросы пользователей Сети в комментариях под постом.