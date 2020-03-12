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Жители Санкт-Петербурга раздели дублера голливудского актера Моргана Фримана

Жители Санкт-Петербурга приняли американского актера Ллойда Коллинза за обладателя «Оскара» Моргана Фримана. Российские поклонники знаменитости раздели дублера, предложив ему обменяться рубашками на память.
Жители Санкт-Петербурга раздели дублера голливудского актера Моргана Фримана

Ллойд Коллинз приехал в Санкт-Петербург для съемок в индийской киноленте «Кобра», премьера которой запланирована на май 2020 года. В первый же день после приезда американский актер был замечен российскими поклонниками голливудской звезды Моргана Фримана. По словам дублера, фанаты неоднократно просили его сделать совместное фото и дать автограф. Более того, к нему подошел молодой человек с оригинальной просьбой – обменяться рубашками.

На видео, опубликованном в блоге дублера, видно, что Ллойд Коллинз был вовсе не против раздеться, и даже обнял поклонника. Кроме того, в интервью журналистам дублер поделился своими положительными впечатлениями от Северной столицы, отметив особую душевность и доброту петербургских жителей.

Как известно, Ллойд Коллинз несколько раз был вторым исполнителем роли 82-летнего актера Моргана Фримана, который, несмотря на свой возраст, продолжает активно сниматься в триллерах и боевиках.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:16

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