Жители Санкт-Петербурга раздели дублера голливудского актера Моргана Фримана

Ллойд Коллинз приехал в Санкт-Петербург для съемок в индийской киноленте «Кобра», премьера которой запланирована на май 2020 года. В первый же день после приезда американский актер был замечен российскими поклонниками голливудской звезды Моргана Фримана. По словам дублера, фанаты неоднократно просили его сделать совместное фото и дать автограф. Более того, к нему подошел молодой человек с оригинальной просьбой – обменяться рубашками.На видео, опубликованном в блоге дублера, видно, что Ллойд Коллинз был вовсе не против раздеться, и даже обнял поклонника. Кроме того, в интервью журналистам дублер поделился своими положительными впечатлениями от Северной столицы, отметив особую душевность и доброту петербургских жителей.Как известно, Ллойд Коллинз несколько раз был вторым исполнителем роли 82-летнего актера Моргана Фримана, который, несмотря на свой возраст, продолжает активно сниматься в триллерах и боевиках.