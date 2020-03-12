Звезды «Дом-2» Юля и Тигран Салибековы купили четвёртую квартиру





Юля и Тигран Салибековы рассказали, что у их младшего ребенка тоже есть собственное жилье. Так, пара купила однокомнатную квартиру, но в ней уже сделан ремонт. По словам Юли, они приобрели ее достаточно давно, но просто не рассказывали об этом. Теперь же Салибекова решила поделиться радостной новостью.Кроме того, Юля Салибекова сказала, что они с супругом взяли квартиру преднамеренно не очень далеко от того места, где живут сами, ведь им хочется, чтобы их дети были как можно ближе к ним. Известно, что жилье расположено в 35-ти километрах от столицы.Также звезда проекта «Дом-2» Юля Салибекова отметила, что если появилась возможность, то почему бы не оказать помощь своим детям. Кроме того, она отметила, что каждый взрослый человек сам решает, как тратить свой капиталом.Стоит отметить, ранее Юля Салибекова говорила о том, что они с мужем купили недвижимость для своего среднего сына. Как отметила Юля, она хочет чтобы у всех ее детей было собственное жилье и надеется, что они оценят заботу своих родителей.