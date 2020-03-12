Наталия Власова обвинила отца во лжи после программы Андрея Малахова





На днях в эфир вышел очередной эпизод передачи, в ходе которой знаменитость встретила родителя. Присутствующие в студии гости просили членов семьи помириться, однако Наталия Власова дала понять, что ей надоело делать первый шаг, а ее отец был с ней холоден, хотя и заявил, что планирует наладить общение с дочерью и сыном. После программы артистка заявила, что не нашла общего языка с близким человеком и, более того, оказалась в центре лжи. Выяснилось, что родителю важнее было получить гонорар за участие в телешоу, а разрешение конфликта с наследницей его волновало меньше всего. Сама звезда согласилась посетить проект Малахова, так как думала, что родственник попросит у нее прощения. Также певица показала ведущему письмо, в котором мужчина плохо высказывался о ней с дочерью.В ходе передачи Валерий Власов рассказал, что развелся с супругой по совету наследницы. При этом исполнительница поделилась неприятными ситуациями из своей жизни и заявила, что однажды родитель выгнал их с братом на улицу и выписал из жилья, чтобы сэкономить на оплате за коммунальные услуги. Дочь исполнительницы Пелагея, которую ее отец не видел 12 лет, тоже пришла на программу.В ходе эфира отец артистки сообщил, что у него нет претендентов на наследство, хотя сейчас он проживает с любимой женщиной. Телешоу закончилось положительно, поскольку отец певицы пообещал отдать ей пианино, на котором она в детстве занималась. Сама знаменитость отметила, что не будет против общения дедушки с внучкой.