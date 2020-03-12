Меган Маркл расплакалась перед отъездом в Канаду без принца Гарри





Ожидалось, что после последнего мероприятия, где принц Гарри и Меган Маркл выступили в статусе членов королевской семьи, они отправятся в Канаду вместе, но этого не произошло. В итоге герцогиня в одиночестве поехала в Ванкувер, где воссоединилась с сыном. Во время вынужденного прощания Маркл не смогла сдержать слез. При этом ее супруг остался в Лондоне по неизвестной до сих пор причине. Предполагается, что такое решение было принято, чтобы принц Гарри смог обсудить планы на дальнейшую работу проекта с оставшимся штатом сотрудников благотворительного фонда.Новорожденный сын супругов остался на попечении телохранителей и няни. Услуги персонала до 1 апреля будет оплачивать королева Елизавета II.