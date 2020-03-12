Валерий Леонтьев отменил несколько концертов из-за плохого самочувствия
Валерий Леонтьев отменил сразу несколько запланированных концертов. Причиной подобного решения стало ухудшение самочувствия музыканта.
Выяснилось, что представитель отечественной эстрады заболел, поэтому сейчас он не может продолжать выходить на сцену. При этом сам Валерий Леонтьев пока что никак не высказался об отмене концертов и проблемах со здоровьем. Однако факт, что ему действительно понадобилась помощь медиков, оспорить нельзя. Как сообщила актриса Мария Шумакова, у певца возникли проблемы, мешающие ему работать в полную силу. Прокомментировал инцидент и представитель композитора Борис Чигирев. Он не стал отрицать, что знаменитость воспользовался услугами медиков. Как подчеркнул директор, певец оказался в больнице еще в январе из-за проблем со спиной.
Менеджер Леонтьева не стал озвучивать точный диагноз, но предположил, что врачи обнаружили у артиста радикулит. После этого у него начались осложнения, и терапия затянулась. Как сказал Чигирев журналистам «Пятого канала», сейчас у звезды все в порядке с самочувствием, а состояние музыканта он назвал «временным явлением».
Выяснилось, что представитель отечественной эстрады заболел, поэтому сейчас он не может продолжать выходить на сцену. При этом сам Валерий Леонтьев пока что никак не высказался об отмене концертов и проблемах со здоровьем. Однако факт, что ему действительно понадобилась помощь медиков, оспорить нельзя. Как сообщила актриса Мария Шумакова, у певца возникли проблемы, мешающие ему работать в полную силу. Прокомментировал инцидент и представитель композитора Борис Чигирев. Он не стал отрицать, что знаменитость воспользовался услугами медиков. Как подчеркнул директор, певец оказался в больнице еще в январе из-за проблем со спиной.
Менеджер Леонтьева не стал озвучивать точный диагноз, но предположил, что врачи обнаружили у артиста радикулит. После этого у него начались осложнения, и терапия затянулась. Как сказал Чигирев журналистам «Пятого канала», сейчас у звезды все в порядке с самочувствием, а состояние музыканта он назвал «временным явлением».
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:08