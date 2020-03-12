Валерий Леонтьев отменил несколько концертов из-за плохого самочувствия

Выяснилось, что представитель отечественной эстрады заболел, поэтому сейчас он не может продолжать выходить на сцену. При этом сам Валерий Леонтьев пока что никак не высказался об отмене концертов и проблемах со здоровьем. Однако факт, что ему действительно понадобилась помощь медиков, оспорить нельзя. Как сообщила актриса Мария Шумакова, у певца возникли проблемы, мешающие ему работать в полную силу. Прокомментировал инцидент и представитель композитора Борис Чигирев. Он не стал отрицать, что знаменитость воспользовался услугами медиков. Как подчеркнул директор, певец оказался в больнице еще в январе из-за проблем со спиной.Менеджер Леонтьева не стал озвучивать точный диагноз, но предположил, что врачи обнаружили у артиста радикулит. После этого у него начались осложнения, и терапия затянулась. Как сказал Чигирев журналистам «Пятого канала», сейчас у звезды все в порядке с самочувствием, а состояние музыканта он назвал «временным явлением».