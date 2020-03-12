Пранкеры Вован и Лексус от имени Греты Тунберг попросили принца Гарри устроить династический брак
Российские пранкеры Вован и Лексус связались с принцем Гарри от имени известной экозащитницы Греты Тунберг и обсудили тему ее брака с членом королевской семьи. Герцог Сассекский дал несколько советов общественной деятельнице и высказался по поводу защиты климата.
В разговоре с пранкерами принц Гарри предостерег фальшивую Грету Тунберг насчет главы США Дональда Трампа, который может не отказаться от встречи с ней, но не будет вести разговоры о сохранении климата. Также он откровенно высказался по поводу сведений в СМИ о том, что якобы герцог вместе с женой и ребенком переехал в Канаду после отказа от привилегий королевской семьи. Он призвал не верить слухам, публикуемым прессой. При этом принц Гарри отметил, что не привязан к жизни по традициям королевской семьи, насколько думает общество, поскольку 10 лет посвятил военной службе.
Вован и Лексус от имени Греты Тунберг признались, что она является дальней родственницей Шведской королевской семьи, чему особенно обрадовался герцог. Он также согласился поспособствовать “династическому” браку активистки, например, с Джеймсом Виндзором или принцем Джорджем. О состоявшемся разговоре передает издание Nation News.
В разговоре с пранкерами принц Гарри предостерег фальшивую Грету Тунберг насчет главы США Дональда Трампа, который может не отказаться от встречи с ней, но не будет вести разговоры о сохранении климата. Также он откровенно высказался по поводу сведений в СМИ о том, что якобы герцог вместе с женой и ребенком переехал в Канаду после отказа от привилегий королевской семьи. Он призвал не верить слухам, публикуемым прессой. При этом принц Гарри отметил, что не привязан к жизни по традициям королевской семьи, насколько думает общество, поскольку 10 лет посвятил военной службе.
Вован и Лексус от имени Греты Тунберг признались, что она является дальней родственницей Шведской королевской семьи, чему особенно обрадовался герцог. Он также согласился поспособствовать “династическому” браку активистки, например, с Джеймсом Виндзором или принцем Джорджем. О состоявшемся разговоре передает издание Nation News.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:09