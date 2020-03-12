АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Авокадо защищает людей с избыточным весом от снижения когнитивных…
EUR 81.02 USD 71.47
Курс валют на 12.03.2020

Пранкеры Вован и Лексус от имени Греты Тунберг попросили принца Гарри устроить династический брак

Российские пранкеры Вован и Лексус связались с принцем Гарри от имени известной экозащитницы Греты Тунберг и обсудили тему ее брака с членом королевской семьи. Герцог Сассекский дал несколько советов общественной деятельнице и высказался по поводу защиты климата.

В разговоре с пранкерами принц Гарри предостерег фальшивую Грету Тунберг насчет главы США Дональда Трампа, который может не отказаться от встречи с ней, но не будет вести разговоры о сохранении климата. Также он откровенно высказался по поводу сведений в СМИ о том, что якобы герцог вместе с женой и ребенком переехал в Канаду после отказа от привилегий королевской семьи. Он призвал не верить слухам, публикуемым прессой. При этом принц Гарри отметил, что не привязан к жизни по традициям королевской семьи, насколько думает общество, поскольку 10 лет посвятил военной службе.

Вован и Лексус от имени Греты Тунберг признались, что она является дальней родственницей Шведской королевской семьи, чему особенно обрадовался герцог. Он также согласился поспособствовать “династическому” браку активистки, например, с Джеймсом Виндзором или принцем Джорджем. О состоявшемся разговоре передает издание Nation News.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пранкеры Вован и Лексус от имени Греты Тунберг попросили принца Гарри устроить династический…
США выступают против российского газа в Европе из-за желания занять…
Дизайнер разработал необычную тему Ubuntu для MIUI…
Александр Васильев посоветовал Елене Яковлевой отказаться от бесформенного…
Huawei сообщила о новых возможностях зума для смартфона P40…
Эксперты исключили возможность заражения коронавирусом от домашних…
Logitech выпустил подставку Powered, одновременно заряжающую iPhone, AirPods и Apple…
Ученые обнаружили вынашивающую потомство во рту глубоководную…
Сервисы доставки еды предлагают оставлять заказы у двери из-за…
Ученые назвали сидение на корточках полезным для…
Татьяна Лазарева обсудила скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса…
Звезды «Дом-2» Иосиф Оганесян и Илья Яббаров подрались на…
В Госдуме призвали АвтоВАЗ снизить стоимость выпускаемых…
AirPods стали наиболее популярным…
В Италии женщину заперли на карантин с телом скончавшегося от коронавируса…
Возлюбленная боксера Флойда Мэйуэзера найдена…
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в…
«Он там на полгода»: Дана Борисова усомнилась в скорой выписке Джигана из реабилитационного…
Наталья Поклонская объяснила, почему уже 10 лет не празднует день…
«Обычная девушка, красивая женщина»: Наталья Поклонская высказалась о телеведущей Ксении…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров о конфликте с Аленой Рапунцель: «Эта война уже до…
Модный образ Валерии привел в восторг имидж-стилиста Ольгу…
Федор Добронравов с сыном Виктором восхитили поклонников песней под…
Metacritic назвал 505 Games лучшим игровым издателем 2019…
Кайли Дженнер показала свои волосы без накладок и…
Тизер «Новых мутантов» продемонстрировал, как главные герои используют свои…
Microsoft 18 марта раскроет подробности о консоли Xbox Series X и стриминговом сервисе…
Компания Ford начнет распродажу оборудования с заводов в…
Просмотреть все новости