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США выступают против российского газа в Европе из-за желания занять рынок

США выступают против распространения в Европе газа из России, чтобы самостоятельно занять этот рынок. Об этом заявил глава спецпроектов ФНЭБ Александр Перов.

Эксперт выразил мнение о том, что американская сторона предпринимает попытки вытеснить РФ с европейского рынка. Для соответствующих целей США понадобится использовать все имеющиеся в наличии политические ресурсы. При положительном исходе данной операции производители получат необходимое расширение рынка сбыта.

Не так давно Дональд Трамп высказался о том, что ЕС можно “освободить” от России покупкой американского газа. При этом борцы за экологию окажутся на стороне США, поскольку считают российский газ небезопасным.

Перов напомнил о существенных выбросах в атмосферу при транспортировке американского товара танкерами через океан, о чем передает “ПолитЭксперт”.

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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:08

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