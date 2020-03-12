США выступают против российского газа в Европе из-за желания занять рынок
США выступают против распространения в Европе газа из России, чтобы самостоятельно занять этот рынок. Об этом заявил глава спецпроектов ФНЭБ Александр Перов.
Эксперт выразил мнение о том, что американская сторона предпринимает попытки вытеснить РФ с европейского рынка. Для соответствующих целей США понадобится использовать все имеющиеся в наличии политические ресурсы. При положительном исходе данной операции производители получат необходимое расширение рынка сбыта.
Не так давно Дональд Трамп высказался о том, что ЕС можно “освободить” от России покупкой американского газа. При этом борцы за экологию окажутся на стороне США, поскольку считают российский газ небезопасным.
Перов напомнил о существенных выбросах в атмосферу при транспортировке американского товара танкерами через океан, о чем передает “ПолитЭксперт”.
Эксперт выразил мнение о том, что американская сторона предпринимает попытки вытеснить РФ с европейского рынка. Для соответствующих целей США понадобится использовать все имеющиеся в наличии политические ресурсы. При положительном исходе данной операции производители получат необходимое расширение рынка сбыта.
Не так давно Дональд Трамп высказался о том, что ЕС можно “освободить” от России покупкой американского газа. При этом борцы за экологию окажутся на стороне США, поскольку считают российский газ небезопасным.
Перов напомнил о существенных выбросах в атмосферу при транспортировке американского товара танкерами через океан, о чем передает “ПолитЭксперт”.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:08