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Звезды «Дом-2» Иосиф Оганесян и Илья Яббаров подрались на Лобном

У участников скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Ильи Яббарова и Иосифа Оганесяна не получилось сдержать свои эмоции. В итоге Оганесян бросился на Яббарова из-за высказываний Саши Черно насчет мамы.

Звезды «Дом-2» Иосиф Оганесян и Илья Яббаров подрались на Лобном

Мама участницы проекта «Дом-2» Саши Черно посетила телестройку. Из-за ее визита на Лобном месте разгорелась настоящая дискуссия. В основном коллеги по «Дом-2» рассуждали на тему, а правильно ли Черно поступает по отношению к своей родительнице. В разговоре решил поучаствовать и Илья Яббаров. Однако сказанное им не понравилось Иосифу Оганесяну, который в итоге его просто взял и грубо перебил.
По словам Яббарова, он никому не желает такого детства, как было у Саши Черно. Тем не менее, мужчина уверен, что необходимо налаживать общение и быть мудрее, а не продолжать развивать этот конфликт.


Но Иосиф Оганесян сказал, что не хочет слушать все то, что говорит Илья Яббаров. После участники шоу обменялись не очень хорошими словами в адрес друг друга. В итоге все закончилось тем, что Иосиф набросился на Илью с кулаками, а у присутствующих с трудом получилось разнять ребят.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:16

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