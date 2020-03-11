Звезды «Дом-2» Иосиф Оганесян и Илья Яббаров подрались на Лобном





Мама участницы проекта «Дом-2» Саши Черно посетила телестройку. Из-за ее визита на Лобном месте разгорелась настоящая дискуссия. В основном коллеги по «Дом-2» рассуждали на тему, а правильно ли Черно поступает по отношению к своей родительнице. В разговоре решил поучаствовать и Илья Яббаров. Однако сказанное им не понравилось Иосифу Оганесяну, который в итоге его просто взял и грубо перебил.По словам Яббарова, он никому не желает такого детства, как было у Саши Черно. Тем не менее, мужчина уверен, что необходимо налаживать общение и быть мудрее, а не продолжать развивать этот конфликт.Но Иосиф Оганесян сказал, что не хочет слушать все то, что говорит Илья Яббаров. После участники шоу обменялись не очень хорошими словами в адрес друг друга. В итоге все закончилось тем, что Иосиф набросился на Илью с кулаками, а у присутствующих с трудом получилось разнять ребят.