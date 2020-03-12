Александр Васильев посоветовал Елене Яковлевой отказаться от бесформенного трикотажа

Александр Васильев думает, что именно такие акценты позволят актрисе выглядеть более изысканно. По мнению модного критика, Елена Яковлева является звездой высокого уровня, но своим гардеробом она статус не подчеркивает. Ведущий «Модного приговора» видел у 59—летней знаменитости и хорошие вещи, но она не всегда знает, какому цвету или фактуре материала отдать предпочтение. Поэтому сведущий Эвелины Хромченко советует артистке обратить внимание на наряды, сшитые из более плотных тканей, отказавшись от бесформенного трикотажа. Васильев убежден, что Яковлевой отлично подойдут голубые и желтые вещи, а также бежевая палитра. У актрисы отличная фигура, которую необходимо только правильно подчеркнуть.Также Александр Васильев прокомментировал высказывание Елены Яковлевой о том, что ей «неприятна мысль о старости». Историк моды считает, что женщинам сложно принять свой возраст. Но он посоветовал брать пример с балерин Майи Плисецкой и Алисио Алонсо, которые прожили достаточно долгую жизнь, но никогда не стеснялись своей даты рождения.