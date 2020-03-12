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Huawei сообщила о новых возможностях зума для смартфона P40 Pro

Huawei представит новый и один из самых интересных смартфонов для любителей хорошей камеры уже 26 марта. При этом компания заявила о новых возможностях зума для P40 Pro.
Huawei сообщила о новых возможностях зума для смартфона P40 Pro

О грядущей версии мобильного устройства известно немало, однако на этот раз подробностями характеристик поделились представители корпорации. Как отметили в Huawei, камера в новинке будет применять те же технологии, дебютировавшие на P30 pro в 2019 году. Судя по всему, в этом случае речь идет о датчике RYYB, конфигурация пикселей которого позволяет гаджету делать уникальные фото практически в полной темноте. Согласно ожиданиям, модель P40 Pro получит такой же датчик.

Также смартфон оснастят перископной камерой, но ее возможности сейчас остаются непонятными. В Huawei заявили, что во время сборки инженеры руководствовались орлами, так как благодаря своим глазам эти птицы могут увидеть жертву с расстояния до 3-х км. Возможно, параметры зума в новом аппарате будут усовершенствованы. Также компания пообещала, что в P40 Pro задействуют новые материалы.

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Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 02:01

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