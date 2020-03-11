AirPods стали наиболее популярным гаджетом





Аналитики подсчитали, что за минувший год поставки носимых гаджетов стали выше на 89% и достигли 336 миллионов штук. Первое место в этом сегменте занимает Apple – корпорации удалось продать 106,5 миллионов гаджетов, её доля на рынке составляет 31,7%. Вторую и третью позицию в рейтинге с долей 12,4% и 9,2% занимают Xiaomi и Samsung соответственно.Наиболее популярным товаром оказались наушники AirPods – их приобрели в количестве 170,5 миллионов единиц, что занимает чуть больше половины рынка носимых устройств. Согласно информации международной исследовательской и консалтинговой компании International Data Corporation, в другие 50 % входят фитнес-трекеры, "умные" часы и другие виды аксессуаров. Тем не менее, продажи наушников в 2019 году увеличились больше всего – на 250 %.Отметим, в марте профильные издания сообщили, что Apple готовится выпустить новую гарнитуру, которая войдёт в линейку AirPods. Гаджет, доступный в двух цветах, получит форм-фактор накладных наушников.