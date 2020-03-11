AirPods стали наиболее популярным гаджетом
Наушники AirPods стали наиболее популярным гаджетом. Об этом передаёт сайт MacDailyNews, ссылаясь на данные международной компании IDC за минувший год.
Аналитики подсчитали, что за минувший год поставки носимых гаджетов стали выше на 89% и достигли 336 миллионов штук. Первое место в этом сегменте занимает Apple – корпорации удалось продать 106,5 миллионов гаджетов, её доля на рынке составляет 31,7%. Вторую и третью позицию в рейтинге с долей 12,4% и 9,2% занимают Xiaomi и Samsung соответственно.
Наиболее популярным товаром оказались наушники AirPods – их приобрели в количестве 170,5 миллионов единиц, что занимает чуть больше половины рынка носимых устройств. Согласно информации международной исследовательской и консалтинговой компании International Data Corporation, в другие 50 % входят фитнес-трекеры, "умные" часы и другие виды аксессуаров. Тем не менее, продажи наушников в 2019 году увеличились больше всего – на 250 %.
Отметим, в марте профильные издания сообщили, что Apple готовится выпустить новую гарнитуру, которая войдёт в линейку AirPods. Гаджет, доступный в двух цветах, получит форм-фактор накладных наушников.
Аналитики подсчитали, что за минувший год поставки носимых гаджетов стали выше на 89% и достигли 336 миллионов штук. Первое место в этом сегменте занимает Apple – корпорации удалось продать 106,5 миллионов гаджетов, её доля на рынке составляет 31,7%. Вторую и третью позицию в рейтинге с долей 12,4% и 9,2% занимают Xiaomi и Samsung соответственно.
Наиболее популярным товаром оказались наушники AirPods – их приобрели в количестве 170,5 миллионов единиц, что занимает чуть больше половины рынка носимых устройств. Согласно информации международной исследовательской и консалтинговой компании International Data Corporation, в другие 50 % входят фитнес-трекеры, "умные" часы и другие виды аксессуаров. Тем не менее, продажи наушников в 2019 году увеличились больше всего – на 250 %.
Отметим, в марте профильные издания сообщили, что Apple готовится выпустить новую гарнитуру, которая войдёт в линейку AirPods. Гаджет, доступный в двух цветах, получит форм-фактор накладных наушников.
Технологии
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 21:07