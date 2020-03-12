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Logitech выпустил подставку Powered, одновременно заряжающую iPhone, AirPods и Apple Watch

Разработчик Logitech выпустил беспроводную подставку Powered, а также док-станцию «три в одном» Wireless Charging. Особенность этой линейки заключается в том, что девайс может одновременно заряжать Apple Watch, iPhone и AirPods.

Logitech выпустил подставку Powered, одновременно заряжающую iPhone, AirPods и Apple Watch


В подставке Powered размещено три беспроводных точки зарядки, которые имеют различный функционал. Они сертифицированы Qi и могут работать со смартфонами iPhone с беспроводной зарядкой и с аналогичными гаджетами других известных производителей.

Благодаря док-станции обеспечивается одновременная зарядка сразу нескольких девайсов, что очень удобно для пользователя. Разработчики оснастили Wireless Charging системой управления, которая использует комбинацию внутренних датчиков и алгоритмов. Это обеспечивает невозможность перегрева при перезарядке гаджетов. Линейка Powered доступна для пользователей в сиреневом, белом, графитовом и синем цвете. Весь комплект обойдется в 230 долларов: стоимость док-станции 130 долларов, беспроводной зарядной подставки – 60 долларов, и панели – 40 долларов.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 00:03

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