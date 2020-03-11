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«Обычная девушка, красивая женщина»: Наталья Поклонская высказалась о телеведущей Ксении Собчак

Наталья Поклонская рассказала, что вполне готова к полноценному диалогу со знаменитой телеведущей Ксенией Собчак. Более того, выяснилось, что две девушки знакомы.

«Обычная девушка, красивая женщина»: Наталья Поклонская высказалась о телеведущей Ксении Собчак

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская отметила, отношение к журналистке Ксении Собчак у нее достаточно нормальное. Светская львица даже приезжала к ней с визитом в Крым, чтобы показать на тот момент нашумевший клип «Няш-Мяш».

По словам Натальи, она может не только просто пообщаться с Ксенией, но и провести с ней совместную фотосессию. Как отмечает Поклонская, Собчак для нее обычная, а ко всему красивая женщина, которая является профессионалом своего дела и достаточно умна. Однако работой телеведущей депутат, как оказалось не интересуется.

Тем не менее, немного ранее Наталья сказала, что была совсем не против если бы Ксения взяла у нее интервью большого формата. Пока встреча двух представительниц прекрасного пола, так и не состоялась.


Стоит отметить, что всего пару месяцев назад Ксения Собчак прокомментировала фотосессию Натальи Поклонской. Тогда, светская львица подчеркнула, что у бывшего прокурора Крыма «игривое настроение. В ответ Наталья Поклонская написала, что она не собирается претендовать на трон Ксении Собчак.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:18

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