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Эксперты исключили возможность заражения коронавирусом от домашних животных

Домашние животные не принимают участия в распространении коронавируса. Возможность заражения от них этим недугом исключили французские эксперты.
Эксперты исключили возможность заражения коронавирусом от домашних животных

Согласно заявлению специалистов, сейчас нет никаких доказательств, подтверждающих, что домашний скот и питомцы способны оказаться переносчиками китайского заболевания SARS-CoV-2. Первые подозрения возникли после обследования собаки жителя Гонконга, у которого ранее подтвердилось заражение коронавирусом. Признаки болезни не были зафиксированы, а тест животного продемонстрировал слабо положительный результат. Как заявили эксперты, присутствие инфекции в носу и во рту питомца не свидетельствует о том, что он был инфицирован. Этот случай они определили как «пассивное заражение», отметив, что вирус был на слизистой оболочке, однако не распространялся.

Специалисты установили, что инфицирование китайским недугом от домашних животных к человеку «маловероятно», как и возможность подхватить коронавирус от съедаемого мяса разводимого скота. Тем не менее ученые заявили, что этот вопрос еще недостаточно изучен. Пока что реальным способом подхватить заболевание через пищу считается ситуация, когда к еде прикоснется больной.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 01:01

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