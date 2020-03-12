Эксперты исключили возможность заражения коронавирусом от домашних животных





Согласно заявлению специалистов, сейчас нет никаких доказательств, подтверждающих, что домашний скот и питомцы способны оказаться переносчиками китайского заболевания SARS-CoV-2. Первые подозрения возникли после обследования собаки жителя Гонконга, у которого ранее подтвердилось заражение коронавирусом. Признаки болезни не были зафиксированы, а тест животного продемонстрировал слабо положительный результат. Как заявили эксперты, присутствие инфекции в носу и во рту питомца не свидетельствует о том, что он был инфицирован. Этот случай они определили как «пассивное заражение», отметив, что вирус был на слизистой оболочке, однако не распространялся.Специалисты установили, что инфицирование китайским недугом от домашних животных к человеку «маловероятно», как и возможность подхватить коронавирус от съедаемого мяса разводимого скота. Тем не менее ученые заявили, что этот вопрос еще недостаточно изучен. Пока что реальным способом подхватить заболевание через пищу считается ситуация, когда к еде прикоснется больной.