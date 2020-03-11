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Татьяна Лазарева обсудила скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса испанцев

Актриса Татьяна Лазарева удивилась реакции испанцев на коронавирус, из-за которого граждане страны начали массово скупать туалетную бумагу. Свое мнение по этому поводу звезда высказала в Instagram.

Оказалось, что на фоне “ужаса”, происходящего во многих странах, Татьяна Лазарева ощущает особую радость. Артистка привела в пример ситуацию в Испании, где местные жители из-за коронавируса начали массово скупать туалетную бумагу. Звезда считает, что даже в таком случае у некоторых может быть праздник. Она довольна тем, что некоторые люди могут найти для себя нечто хорошее в ситуациях, когда, казалось бы нечему радоваться. Актриса привела в пример свою дочь, которая с “горящими глазами” переписывается с друзьями в социальных сетях и обсуждает карантин в школе. Звезда вспомнила собственное детство, когда вместе с остальными была в восторге от подобных событий.

Свою публикацию Татьяна Лазарева дополнила фотографией, для которой позирует с гитарой на фоне моря. Поклонники в комментариях назвали снимок прекрасным, а также отметили, что дефицит может распространиться не только на туалетную бумагу, но и на маски для лица, о чем сообщает издание "Слово и Дело".

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:30

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