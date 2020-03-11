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В Госдуме призвали АвтоВАЗ снизить стоимость выпускаемых моделей

В Госдуме призвали АвтоВАЗ снизить стоимость производимых моделей авто. Об этом заявил депутат Михаил Емельянов.
В Госдуме призвали АвтоВАЗ снизить стоимость выпускаемых моделей

Представитель Госдумы отметил, что АвтоВАЗу в ближайшее время не стоит корректировать ценники на продаваемые модели авто, а в некоторых случаях стоимость желательно снизить. Дело в том, что автомобили Lada предпочитают граждане с низким уровнем достатка, а доходы таких семей со временем падают. Повышение цен приведет к снижению спроса, но в этом случае может помочь заморозка цен. Представители “АвтоВАЗа” не отрицали, что стоимость автомобилей может быть изменена на фоне колебания курса рубля и нестабильности на нефтяном рынке.

Представители компании негативно оценивают ситуацию на мировом автомобильном рынке. Производство также сильно зависит от цен на сырье и продукции некоторых поставщиков, которые осуществляют сделки в валюте.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:16

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