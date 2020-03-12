Дизайнер разработал необычную тему Ubuntu для MIUI 11





Полное название новой темы Ubuntu MIUI Theme. На экране блокировки и рабочем столе дизайнер разместил необычные часы. На локскрине можно увидеть оригинальную пиктограмму, которая указывает на то, куда пользователю следует приложить палец, чтобы снять блокировку с гаджета компании Xiaomi.Разработчик протестировал тему Ubuntu на смартфоне Mi 9T, который может похвастаться наличием подэкранного сканера дактилоскопии. Оформление новой темы для MIUI 11 выполнено в черных и серых тонах. При этом, выбор пользователем темного или обычного режима не сказывается на внешнем виде Ubuntu MIUI Theme. Отличительной особенностью является изменение цветовой гаммы в меню звонков и сообщений. При выборе светлого режима они будут отображаться в белых тонах, а в темном режиме – в черных. За шторкой меню сохранится серый оттенок, но она лишится функции прозрачности.