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Дизайнер разработал необычную тему Ubuntu для MIUI 11

Стало известно о том, что для операционной системы MIUI 11 дизайнер разработал необычную тему под названием Ubuntu. Bruno Cortez создал новинку для смартфонов компании Xiaomi.



Полное название новой темы Ubuntu MIUI Theme. На экране блокировки и рабочем столе дизайнер разместил необычные часы. На локскрине можно увидеть оригинальную пиктограмму, которая указывает на то, куда пользователю следует приложить палец, чтобы снять блокировку с гаджета компании Xiaomi.

Разработчик протестировал тему Ubuntu на смартфоне Mi 9T, который может похвастаться наличием подэкранного сканера дактилоскопии. Оформление новой темы для MIUI 11 выполнено в черных и серых тонах. При этом, выбор пользователем темного или обычного режима не сказывается на внешнем виде Ubuntu MIUI Theme. Отличительной особенностью является изменение цветовой гаммы в меню звонков и сообщений. При выборе светлого режима они будут отображаться в белых тонах, а в темном режиме – в черных. За шторкой меню сохранится серый оттенок, но она лишится функции прозрачности.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 04:09

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