Звезда «Дом-2» Илья Яббаров о конфликте с Аленой Рапунцель: «Эта война уже до тошноты»





На протяжении двух недель Илья Яббаров и Алена Рапунцель ругаются из-за общего сына Богдана. Но, как признался Илья ему эта вражда сильно надоела и он хочет начать общаться с Аленой, как и раньше мирно. Конфликт между ребятами начался из-за того, что Алена Рапунцель хотела, чтобы Илья Яббаров ежемесячно выделял ей деньги на Богдана. Длинноволосая красотка даже грозилась судебным разбирательством, чтобы решить этот вопрос.По словам Яббарова, его этот конфликт уже довел в прямом смысле слова до тошноты. Поэтому, он намерен закрыть тему и попросил, чтобы Настя Голд и Алена Рапунцель больше не высказывались в адрес друг друга. Более того, мужчина заверил, что ему уже все равно, что о нем подумают, но он хочет, чтобы его жизнь стала спокойной и размеренной.Достаточно сложно в этой ситуации было Насте Голд, но она все равно поддержала в этой ситуации своего возлюбленного Илью Яббарова.