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Звезда «Дом-2» Илья Яббаров о конфликте с Аленой Рапунцель: «Эта война уже до тошноты»

Участник проекта «Дом-2» Илья Яббаров признался, что устал от конфликта с Аленой Рапунцель. Он сказал, что хочет помириться с матерью своего ребенка и не намерен продолжать жить в разногласии.

Звезда «Дом-2» Илья Яббаров о конфликте с Аленой Рапунцель: «Эта война уже до тошноты»

На протяжении двух недель Илья Яббаров и Алена Рапунцель ругаются из-за общего сына Богдана. Но, как признался Илья ему эта вражда сильно надоела и он хочет начать общаться с Аленой, как и раньше мирно. Конфликт между ребятами начался из-за того, что Алена Рапунцель хотела, чтобы Илья Яббаров ежемесячно выделял ей деньги на Богдана. Длинноволосая красотка даже грозилась судебным разбирательством, чтобы решить этот вопрос.

По словам Яббарова, его этот конфликт уже довел в прямом смысле слова до тошноты. Поэтому, он намерен закрыть тему и попросил, чтобы Настя Голд и Алена Рапунцель больше не высказывались в адрес друг друга. Более того, мужчина заверил, что ему уже все равно, что о нем подумают, но он хочет, чтобы его жизнь стала спокойной и размеренной.


Достаточно сложно в этой ситуации было Насте Голд, но она все равно поддержала в этой ситуации своего возлюбленного Илью Яббарова.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:17

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