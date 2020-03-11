Ученые обнаружили вынашивающую потомство во рту глубоководную рыбу





Живущие в воде позвоночные животные размножаются путем нереста, то есть выметывают зрелую икру и молок с дальнейшим оплодотворением. Большая часть рыб оставляет детенышей на самостоятельное развитие. Тем не менее есть 2% этого типа животных, которые вынашивают плод с помощью инкубации икры в ротовой полости. Речь идет об африканских цихлидах, обитающих на территории Великих африканских озер. Они откладывают икринки в вырытую в песке яму, после чего самец их оплодотворяет. Далее самка забирает икру в рот. Последующий процесс до вылупления потомства и его выпуска на волю занимает примерно 3 недели и больше.В 2015 году ихтиолог Рэни Сингер выявил посредством подводной камеры вблизи Пуэрто-Рико рыбу с ярко-розовой окраской. Ученый определил ее как представителя Parazen pacificus. Это редкий вид, который можно обнаружить в западном районе Тихого океана и на западе Атлантического океана. Затем эксперт изучил образцы животного и, проведя тщательное исследования, пришел к выводу, что глубоководная рыба вынашивает своих детенышей в ротовой полости.Это открытие было неожиданным для научных сотрудников. Как предположили некоторые из них, Parazen pacificuc, судя по всему, так много вкладывают в защиту мальков, так как они живут на песчаных территориях. Из этого следует, что их потомство не очень надежно защищено от хищников.