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Ученые назвали сидение на корточках полезным для здоровья

Исследующие быт представителей африканского племени хадза ученые из США уверены, что отдых на корточках полезен для здоровья всего организма. Как сообщается в научном издании PNAS, в такой позе задействуются определенные группы мышц.

Медики уверены, что выбираемая индивидом для отдыха поза имеет серьезное влияние на риск развития сердечно-сосудистых недугов и возникновение других проблем со здоровьем. Современный человек часто подвергается атакам болезней, вызванных низкой физической активностью и более медленным обменом веществ. Эксперты считают эту реакцию неправильной с точки зрения эволюции, поскольку сохранение энергии должно давать определенные преимущества. Для исследования отдыха человека до изобретения удобных предметов мебели сотрудники USC наблюдали за бытом представителей племени хадза. Они согласились носить при себе особые устройства, которые помогали измерить периоды безделья и активности. Установлено, что они напрягали свое тело не больше часа в сутки, но при этом у этих людей отсутсвовали симптомы хронических заболеваний, проявляющихся из-за сидячего образа жизни.

По мнению исследователей, сохранять здоровье племени помогает поза, в которой они отдыхают. В частности, в племени хадза проводят много времени сидя на корточках или коленях, что тоже требует работы определенных мышц.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

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