Возлюбленная боксера Флойда Мэйуэзера найдена мертвой





Известно, что труп Джози Харрис был найден после звонка очевидца, личность которого не раскрывается. На данный момент причина кончины бывшей избранницы Мэйуэзера неизвестна, а на ее теле не найдены следы насильственной смерти. В браке с боксером она родила два сына и дочь, но в 2010 году пара рассталась. Спортсмена приговорили к 2 месяцам тюремного заключения за избиение Харрис на глазах у ее детей, а за время совместной жизни она сообщала о 6 случаях домашнего насилия со стороны Мэйуэзера.За свою спортивную карьеру Флойд Мэйуэзер провел 50 поединков и завершил каждый собственной победой.