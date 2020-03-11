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Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

Харви Вайнштейн в официальном порядке признан виновным по ряду обвинений, а также приговорен к 23 годам заключения. Озвучен соответствующий приговор Верховным судом Нью-Йорка.

На финальном слушании Харви Вайнштейн присутствовал в наручниках и в каталке, поскольку в начале этого месяца ему провели операцию на сердце. Еще в феврале нынешнего года продюсера сочли виновным в том, что он силой склонил свою ассистентку к оральному сексу. Также подтвердился факт насильственных действий в отношении стилиста Джессики Манн. По двум пунктам он был приговорен к 23 годам пребывания в тюрьме, но по трем другим обвинениям — оправдан. Защита 67-летнего деятеля просила не больше пяти лет заключения состоянию здоровья подсудимого.

Продюсер оказался в центре скандала, когда его обвинили в неоднократных домогательствах ряда известных женщин, а среди них оказались такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Ума Турман и другие.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:34

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