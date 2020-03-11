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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

В своих микроблогах Instagram известный юморист Евгений Петросян и его молодая возлюбленная Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае. Артист удивил фолловеров снимком с голым торсом на пляже.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае


Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой. Юморист написал в комментариях к посту, что теперь и расслабляется на пляже. Он уверен, что после тяжелых рабочих будней это самое верное решение. Многие поклонники отметили, что Евгений Ваганович в отличной форме, и похвалили его за то, что он следит за своим телом. Некоторые фолловеры пошутили, что артист балуется «легкой эротикой».

По словам Татьяны Брухуновой, она не была в отпуске целый год и мечтала отдохнуть от текущих дел. Молодая возлюбленная юмориста охотно делится с подписчиками «отпускным» контентом. Она заявила, что «обожает Дубай» и показала снимок на фоне живописных пейзажей. Также Татьяна Брухунова похвасталась большой двуспальной кроватью в шикарном номере, которая была усыпана лепестками роз. А с балкона влюбленных открывается живописный вид.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:44

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