Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой. Юморист написал в комментариях к посту, что теперь и расслабляется на пляже. Он уверен, что после тяжелых рабочих будней это самое верное решение. Многие поклонники отметили, что Евгений Ваганович в отличной форме, и похвалили его за то, что он следит за своим телом. Некоторые фолловеры пошутили, что артист балуется «легкой эротикой».По словам Татьяны Брухуновой, она не была в отпуске целый год и мечтала отдохнуть от текущих дел. Молодая возлюбленная юмориста охотно делится с подписчиками «отпускным» контентом. Она заявила, что «обожает Дубай» и показала снимок на фоне живописных пейзажей. Также Татьяна Брухунова похвасталась большой двуспальной кроватью в шикарном номере, которая была усыпана лепестками роз. А с балкона влюбленных открывается живописный вид.