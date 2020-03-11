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Наталья Поклонская объяснила, почему уже 10 лет не празднует день рождения

Политик и юрист Наталья Поклонская 18 марта отметит 40-летие. Депутат Государственной думы рассказала, что на протяжении последних 10 лет не праздновала свой день рождения и объяснила, почему так происходило.
Наталья Поклонская объяснила, почему уже 10 лет не празднует день рождения

По словам заместителя председателя комитета Государственной Думы, в последний раз отмечала день рождения, когда ей исполнилось 30 лет. После на протяжении долгого периода Наталья Поклонская никак не могла увидеться с приятелями и отпраздновать торжество, поскольку в этот день празднуют независимость Крымского полуострова. Тем не менее свой, 40-летний юбилей, который пройдёт 18 марта, юрист планирует всё же встретить с близкими. Депутат Госдумы намерена объединить два праздника в один и отметить их вместе со всеми друзьями.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 20:23

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