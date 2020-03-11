В Италии женщину заперли на карантин с телом скончавшегося от коронавируса мужа





Житель коммуны Боргетто-Санто-Спирито заразился китайским заболеванием и отказался ехать в больницу. Вскоре он умер в собственной квартире, однако власти не увезли тело, руководствуясь протоколом безопасности, по которому нельзя приближаться к скончавшимся от коронавируса лицам. Как отметил мэр города, этого можно было избежать, если бы инфицированный мужчина согласился на госпитализацию. При этом его жена была заперта в своем жилье вместе с покойным мужем. Женщина звала на помощь с балкона, но даже родственники не смогли приблизиться к ней.После распространения вируса в Италии умерли 630 человек, примерно 10 тысяч оказались зараженными. Все 60 миллионов жителей помещены на карантин. Согласно последней информации, в мире от болезни пострадали более 119,5 тысячи граждан, 4,2 тысячи скончались, а вылечиться смогли 65,9 тысячи.