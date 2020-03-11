АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Авокадо защищает людей с избыточным весом от снижения когнитивных…
EUR 81.86 USD 72.02
Курс валют на 11.03.2020

В Италии женщину заперли на карантин с телом скончавшегося от коронавируса мужа

В Италии женщина в течение нескольких дней находилась рядом с телом своего мужа, скончавшегося от коронавируса. Соответствующий материал размещен в издании New York Post.
В Италии женщину заперли на карантин с телом скончавшегося от коронавируса мужа

Житель коммуны Боргетто-Санто-Спирито заразился китайским заболеванием и отказался ехать в больницу. Вскоре он умер в собственной квартире, однако власти не увезли тело, руководствуясь протоколом безопасности, по которому нельзя приближаться к скончавшимся от коронавируса лицам. Как отметил мэр города, этого можно было избежать, если бы инфицированный мужчина согласился на госпитализацию. При этом его жена была заперта в своем жилье вместе с покойным мужем. Женщина звала на помощь с балкона, но даже родственники не смогли приблизиться к ней.

После распространения вируса в Италии умерли 630 человек, примерно 10 тысяч оказались зараженными. Все 60 миллионов жителей помещены на карантин. Согласно последней информации, в мире от болезни пострадали более 119,5 тысячи граждан, 4,2 тысячи скончались, а вылечиться смогли 65,9 тысячи.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезды «Дом-2» Иосиф Оганесян и Илья Яббаров подрались на…
В Госдуме призвали АвтоВАЗ снизить стоимость выпускаемых…
AirPods стали наиболее популярным…
В Италии женщину заперли на карантин с телом скончавшегося от коронавируса…
Возлюбленная боксера Флойда Мэйуэзера найдена…
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в…
«Он там на полгода»: Дана Борисова усомнилась в скорой выписке Джигана из реабилитационного…
Наталья Поклонская объяснила, почему уже 10 лет не празднует день…
«Обычная девушка, красивая женщина»: Наталья Поклонская высказалась о телеведущей Ксении…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров о конфликте с Аленой Рапунцель: «Эта война уже до…
Модный образ Валерии привел в восторг имидж-стилиста Ольгу…
Федор Добронравов с сыном Виктором восхитили поклонников песней под…
Metacritic назвал 505 Games лучшим игровым издателем 2019…
Кайли Дженнер показала свои волосы без накладок и…
Тизер «Новых мутантов» продемонстрировал, как главные герои используют свои…
Microsoft 18 марта раскроет подробности о консоли Xbox Series X и стриминговом сервисе…
Компания Ford начнет распродажу оборудования с заводов в…
Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам…
Ученые назвали лед идеальным топливом для термоядерного…
Мария Голубкина не пришла на юбилей…
Лера Кудрявцева отдохнула в ОАЭ с 77-летней…
Эксперты перечислили дефицитные профессии в…
Дуэт "Время и Стекло" объявил о прощальном…
«Связной» открыл в Подмосковье магазины для…
В Северной Ирландии посетителей кинотеатров стали рассаживать из-за…
«Перекроила лицо»: Любовь Успенская сделала очередную пластическую…
Наргиз променяла Максима Фадеева на Виктора…
Анфиса Чехова показала мастер-класс по позированию для моделей…
Просмотреть все новости