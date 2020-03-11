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«Он там на полгода»: Дана Борисова усомнилась в скорой выписке Джигана из реабилитационного центра

Дана Борисова, как и многие другие, не осталась равнодушной к ситуации, случившейся в семье Джигана. Телеведущая не верит в скорую выписку рэпера из реабилитационного центра.
«Он там на полгода»: Дана Борисова усомнилась в скорой выписке Джигана из реабилитационного центра

Знаменитость решила прокомментировать нахождение исполнителя в клинике в Майами для тех, кто злоупотребляет алкоголем и запрещенными веществами. В свое время Дана Борисова также прошла соответствующее лечение от обеих зависимостей. Однако ей понадобился год, чтобы достичь необходимого результата по решению своей проблемы. Что касается реабилитационного центра супруга Оксаны Самойловой, он предусматривает терапию от одного до шести месяцев. При этом сам Джиган не раскрывает подробностей своего лечения.

По мнению Борисовой, исполнитель пробудет в медицинском учреждении больше 2-х месяцев и, возможно, его выписка состоится через полгода. «Если ему средства позволяют, пусть там и остается, рехаб явно luxury-уровня», - высказалась ведущая, пожелав Джигану скорейшего выздоровления. Звезда также посоветовала певцу ни о чем не думать и поскорее вернуться к нормальной жизни.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:33

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