Федор Добронравов с сыном Виктором восхитили поклонников песней под гитару

Федор и Виктор Добронравовы показали, как выглядит застолье в мужской компании. Актеры запечатлены вместе с коллегами Михаилом и Александром Ширвиндтами, а общение звезд было снято на камеру для YouTube-канала телеведущего. На опубликованных кадрах видно, как Виктор Добронравов поет шуточную песню, его отец ему подпевает, а также громко смеется в конце.Поклонники звезд в комментариях отметили, что им было приятно смотреть на звездную семью. Многие похвалили певчий талант актеров и их артистизм.