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Metacritic назвал 505 Games лучшим игровым издателем 2019 года

Сайт Metacritic назвал 505 Games лучшим издателем по итогам 2019 года. Средний Metascore всех выпущенных игр компании составил 80 баллов.
Metacritic назвал 505 Games лучшим игровым издателем 2019 года

В прошлом году итальянская корпорация презентовала 8 продуктов, в том числе Bloodstained: Ritual of the Night от ArtPlay и Control от Remedy Entertainment. Согласно результатам 2019 года, 505 Games объявили лучшим игровым издателем. Второе место досталось Activision Blizzard, выпустившей аналогичное количество игр, а на третьем разместилась Nintendo. По сравнению с 2018 годом, компания нарастила 4 очка и презентовала 24 продукта. Также эксперты Metacritic выделили Annapurna Interactive, поскольку, несмотря на 6-ю строчку, издательство стало единственным, чей средний Metascore составил 80,5 балла. Ранее портал, посвященный агрегированию оценок кино, сериалов, а также игр и музыки, сравнил релизы игровых предприятий, учитывая при этом только обзоры изданий.

На протяжении предыдущих лет Metacritic разделял издателей на 2 группы, основываясь на количестве выпущенных ими продуктов. Тем не менее выбор был произвольным, в связи с чем разработчики переходили из одной группы в другую каждый год, поэтому редакция сайта решила объединить их в одну большую. Рейтинг сформировался на базе очков, учитывающих средний Metascore, процент игр с оценками ниже 49 баллов, выше 75 баллов и количество продукции с показателями выше 90 очков.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:01

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