Metacritic назвал 505 Games лучшим игровым издателем 2019 года





В прошлом году итальянская корпорация презентовала 8 продуктов, в том числе Bloodstained: Ritual of the Night от ArtPlay и Control от Remedy Entertainment. Согласно результатам 2019 года, 505 Games объявили лучшим игровым издателем. Второе место досталось Activision Blizzard, выпустившей аналогичное количество игр, а на третьем разместилась Nintendo. По сравнению с 2018 годом, компания нарастила 4 очка и презентовала 24 продукта. Также эксперты Metacritic выделили Annapurna Interactive, поскольку, несмотря на 6-ю строчку, издательство стало единственным, чей средний Metascore составил 80,5 балла. Ранее портал, посвященный агрегированию оценок кино, сериалов, а также игр и музыки, сравнил релизы игровых предприятий, учитывая при этом только обзоры изданий.На протяжении предыдущих лет Metacritic разделял издателей на 2 группы, основываясь на количестве выпущенных ими продуктов. Тем не менее выбор был произвольным, в связи с чем разработчики переходили из одной группы в другую каждый год, поэтому редакция сайта решила объединить их в одну большую. Рейтинг сформировался на базе очков, учитывающих средний Metascore, процент игр с оценками ниже 49 баллов, выше 75 баллов и количество продукции с показателями выше 90 очков.