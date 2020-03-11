Кайли Дженнер показала свои волосы без накладок и париков





Кайли Дженнер опубликовала видео с мокрыми волосами, на котором видно, что прическа артистки на самом деле короткая. Ее натуральные волосы едва достают до плеч, однако поклонники до сих пор не уверены, что им удалось увидеть настоящую стрижку Кайли Дженнер. Дело в том, что модель постоянно меняет образы, удивляя поклонников, используя для этого также парики и шиньоны.Около месяца назад Кайли Дженнер показала поклонникам похожую фотографию, обвинив в незапланированной стрижке своего стилиста, который переборщил, когда “ровнял кончики”.