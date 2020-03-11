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Кайли Дженнер показала свои волосы без накладок и париков

Кайли Дженнер показала в Snapchat, как выглядят ее настоящие волосы без париков и шиньонов. Оказалось, что локоны голливудской знаменитости более короткие, чем привыкли считать ее фанаты.

Кайли Дженнер опубликовала видео с мокрыми волосами, на котором видно, что прическа артистки на самом деле короткая. Ее натуральные волосы едва достают до плеч, однако поклонники до сих пор не уверены, что им удалось увидеть настоящую стрижку Кайли Дженнер. Дело в том, что модель постоянно меняет образы, удивляя поклонников, используя для этого также парики и шиньоны.
Кайли Дженнер показала свои волосы без накладок и париков

Около месяца назад Кайли Дженнер показала поклонникам похожую фотографию, обвинив в незапланированной стрижке своего стилиста, который переборщил, когда “ровнял кончики”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:52

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