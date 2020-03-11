Дуэт "Время и Стекло" объявил о прощальном туре

Как отмечается в публикации, артисты чувствуют, что полностью отдались дуэту и приложили усилия как команда. Тем не менее сейчас, спустя почти 10 лет после создания коллектива, исполнители ощущают свою готовность перейти к новому этапу. Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний, более известный как Позитив, поблагодарили поклонников за то, что были с ними на протяжении всего этого времени и объявили о большом прощальном туре с последним концертом 11 сентября.Отметим, что украинский дуэт "Время и Стекло" был сформирован в 2010 году. Продюсером и одним из авторов песен проекта является Потап.