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Тизер «Новых мутантов» продемонстрировал, как главные герои используют свои суперсилы

Американская кинокомпания 20th Century Studios на своем YouTube-канале опубликовала тизер-трейлер кинокомикса «Новые мутанты». В ролике видно, как главные герои демонстрируют свои суперсилы.

Создатели в новом ролике отметили, что «наступило время встречи со своими демонами». В роли режиссера фильма, снятого по мотивам одноименного комикса Marvel, выступил Джош Бун. Съемки картины начались еще в 2017 году, однако длились долгое время в связи с заключением сделки между компаниями Disney и Fox. В одном из интервью Джош Бун рассказал, что они вместе со сценаристом приняли решение добавить в сюжет однополую историю любви: между Рани Синклер/Волчицей и Даниеллой Мунстар/Миражом. Режиссер увидел в оригинальном комиксе телепатическую связь между героями, поэтому решил продолжить в фильме этот момент и сделать основой сюжета. Джош Бун поделился, что в детстве регулярно посещал христианскую церковь, и, однажды посмотрев фильм про геев, заинтересовался правильностью отношения к ним верующих. В связи с этим ему нравится продвигать такие идеи.

Премьерный показ кинокомикса в России состоится 3 апреля.

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Культура
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:45

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