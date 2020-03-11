Microsoft 18 марта раскроет подробности о консоли Xbox Series X и стриминговом сервисе xCloud





Согласно изначальным планам Microsoft, презентация Xbox Series X должна была состояться в рамках выставки GDC. Однако данное мероприятие на фоне ситуации с коронавирусом отменено, в связи с чем было принято решение рассказать о возможностях будущей приставки и новой площадке xCloud на принадлежащей компании платформе Mixer. Уже известно, что приставка обзавелась графическим процессором с архитектурой Zen 2 и RDNA 2, чья производительность достигает 12 терафлопс. Эта мощность вдвое превосходит ту, что может предложить Xbox One X.Эксперты не отрицают, что выход Xbox Series X может задержаться из-за сбоев в работе предприятий в странах Азии в связи с коронавирусом.