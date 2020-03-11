Компания Ford начнет распродажу оборудования с заводов в России





Первые торги специального оборудования с предприятий Ford во Всеволожске, Набережных Челнах и Елабуге, бездействующих с 2019 года, начнутся 27 марта. Лоты будут включать в себя широкий ассортимент: от инструментов до робота-сварщика, деталей для автомобилей, прессов, и т. д. Подобное решение является частью плана по "реструктуризации бизнеса" Ford в РФ. Это привело к тому, что на местном рынке пропали все линейки корпорации, а заводы закрылись.Сохранилось лишь предприятие в Елабуге, где занимаются сборкой грузовой модели Transit. А вот производственные помещения в Ленинской области полностью находятся в стагнации. На данный момент дилеры реализуют последние транспортные средства от американского концерна. Всего за 2019 год удалось продать около 17 тыс. машин от Ford, что на 57% меньше, чем в 2018 году. Среди них числились серии Explorer, EcoSport, Kuga, Fiesta, Focus и Mondeo.