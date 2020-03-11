Мария Голубкина не пришла на юбилей матери

9 марта Лариса Голубкина отметила 80-й день рождения. Праздник прошёл в Центральном Академическом Театре Российской Армии. На юбилей к имениннице пришли многие её коллеги. Помимо Андрея Малахова и Надежды Бабкиной, мероприятие посетил Станислав Садальский, который и поделился подробностями этого события. Народная артистка РСФСР получила поздравления и от внуков, вручивших ей букеты. Тем не менее Марии Голубкиной, дочери Ларисы Ивановны, на торжестве не оказалось. В этот день ведущая находилась с подругой в Дивеево.Как известно, отношения знаменитых родственниц достаточно напряжённые. Конфликтные ситуации между артистками происходили из-за советов, которые Голубкина-старшая постоянно давала дочери. Актриса нередко говорила о том, что ей нелегко мириться с авторитарным характером матери.