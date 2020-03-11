Лера Кудрявцева отдохнула в ОАЭ с 77-летней матерью

Ведущая шоу “Секрет на миллион” отправилась в Дубай на мартовские каникулы. Артистка публикует в своем микроблоге фотографии с пляжа, а также показывает виды из отеля. Вместе с матерью звезда посетила популярное шоу La Perle by Dragone, которое назвала “невероятным”. Она показала поклонникам совместное с родительницей фото, которое фанаты высоко оценили. Многие отметили, что молодым внешним видом звезда может похвастаться благодаря матери, которая не выглядит на свои годы.Лера и Александра Кудрявцевы также посетили в Дубае мероприятие в честь 8 марта. За организацию праздничного вечера звезда поблагодарила российского бизнесмена Артура Варжапетяна.