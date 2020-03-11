«Связной» открыл в Подмосковье магазины для геймеров





В магазинах есть возможность проверки и покупки игровых ноутбуков Acer и MSI, цена которых составляет от 60 000 до 80 000 рублей. Кроме того, «Связной Play» обеспечит геймеров специальными аксессуарами. В магазине пока в наличие товары, удовлетворяющие интересы начинающих игроков, но в будущем планируется расширение выбора. Сейчас проходит тестирование нового формата продаж, где для посетителей предусмотрены зоны для испытания, покупки игровых ноутбуков и обычных гаджетов. Представители компании пока не уточняют, сколько времени будет длиться такой эксперимент, и сообщают, что гейминг является быстрорастущей индустрией, что подтверждается увеличением спроса на компьютеры для игр. Согласно приведенной представителем «Связного» статистике, за последние два года число проданных в стране ноутбуков увеличилось практически в 2 раза: с 137 000 в 2017 году до 246 000 - в 2019.