Сергей Румас: Белоруссия планирует ежемесячно приобретать 2 танкера нефти не из РФ
Сергей Румас сообщил о намерении Белоруссия каждый месяц приобретать минимум 2 танкера нефти на каждый завод. По словам премьер-министра страны, эта мера будет осуществляться независимо от того, договорится ли страна с РФ или нет.
Как отметил политик, речь идет о вопросе экономической безопасности государства. Сергей Румас также добавил, что пока что неизвестно, собирается ли Белоруссия покупать альтернативную нефть в большом количестве. Согласно заявлению деятеля, страна представила РФ новые предложения относительно поставок добычи.
Как отметил политик, речь идет о вопросе экономической безопасности государства. Сергей Румас также добавил, что пока что неизвестно, собирается ли Белоруссия покупать альтернативную нефть в большом количестве. Согласно заявлению деятеля, страна представила РФ новые предложения относительно поставок добычи.
Политика
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:14