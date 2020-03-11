В Северной Ирландии посетителей кинотеатров стали рассаживать из-за коронавируса





Такое решение было принято руководством кинотеатров, так как в данном регионе Великобритании количество зараженных коронавирусом достигло 16 пациентов. Всего в государстве официально зарегистрировано 373 случая инфицирования опасным вирусом.По словам Пола Джона Андерсона, главы сети Omniplex, кинолюбители могут быть спокойны, так как рядом с ними никто сидеть не будет. Эти меры привели к снижению вместимости залов наполовину. Но Omniplex стала первой в мире киносетью, которая ввела такую политику для предотвращения заражения коронавирусом в Северной Ирландии.Вчера, 10 марта, мэрия столицы РФ запретила проведение массовых мероприятий, в которых принимают участие свыше 5 тысяч человек. В связи с этим был отменен один из самых известных мировых творческих фестивалей «Коачелла».