В Северной Ирландии посетителей кинотеатров стали рассаживать из-за коронавируса
Издание BBC News сообило о том, что в Северной Ирландии крупная сеть кинотеатров приняла дополнительные меры, чтобы уберечь посетителей от распространения коронавируса. Теперь на киносеансах в Omniplex людей рассаживают, поэтому вместимость залов снижена на 50%.
Такое решение было принято руководством кинотеатров, так как в данном регионе Великобритании количество зараженных коронавирусом достигло 16 пациентов. Всего в государстве официально зарегистрировано 373 случая инфицирования опасным вирусом.
По словам Пола Джона Андерсона, главы сети Omniplex, кинолюбители могут быть спокойны, так как рядом с ними никто сидеть не будет. Эти меры привели к снижению вместимости залов наполовину. Но Omniplex стала первой в мире киносетью, которая ввела такую политику для предотвращения заражения коронавирусом в Северной Ирландии.
Вчера, 10 марта, мэрия столицы РФ запретила проведение массовых мероприятий, в которых принимают участие свыше 5 тысяч человек. В связи с этим был отменен один из самых известных мировых творческих фестивалей «Коачелла».
Такое решение было принято руководством кинотеатров, так как в данном регионе Великобритании количество зараженных коронавирусом достигло 16 пациентов. Всего в государстве официально зарегистрировано 373 случая инфицирования опасным вирусом.
По словам Пола Джона Андерсона, главы сети Omniplex, кинолюбители могут быть спокойны, так как рядом с ними никто сидеть не будет. Эти меры привели к снижению вместимости залов наполовину. Но Omniplex стала первой в мире киносетью, которая ввела такую политику для предотвращения заражения коронавирусом в Северной Ирландии.
Вчера, 10 марта, мэрия столицы РФ запретила проведение массовых мероприятий, в которых принимают участие свыше 5 тысяч человек. В связи с этим был отменен один из самых известных мировых творческих фестивалей «Коачелла».
В мире
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:00