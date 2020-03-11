«Перекроила лицо»: Любовь Успенская сделала очередную пластическую операцию

В подписи к снимку 66-летняя исполнительница написала о своих планах на вечер - с удовольствием приготовить ужин для своих близких друзей, так как после отработанного концерта чувствует прилив сил и энергии. На фотографии Любовь Успенская позирует стоя за большим кухонным столом в домашней одежде, но со сценическим макияжем и собранной прической. Поклонникам было не трудно заметить, изменившиеся черты лица певицы, которая многим напомнила Малефисенту из фильма Роберта Стромберга.Преображения Любови Успенской вызвали волну критики и непонимания со стороны пользователей Сети. В комментариях нередко прослеживаются утверждения, будто у певицы психологическое заболевание из-за которого она постоянно стремится «угнаться за молодостью», не замечая, как перекраивает себя до неузнаваемости.В тоже время для многих известна трагическая ситуация с дочерью российской артистки, которая влечет за собой сильные эмоциональные переживания. Некоторые поклонники предполагают, что пластические операции – это всего лишь способ отвлечься от горя.