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Наргиз променяла Максима Фадеева на Виктора Дробыша

В СМИ появилась информация о том, что певица Наргиз будет работать с новым продюсером. Эпатажная артистка променяла Максима Фадеева на Виктора Дробыша и готовится к новому витку в своем творчестве.

Наргиз променяла Максима Фадеева на Виктора Дробыша


На протяжении нескольких месяцев Наргиз сама пыталась заниматься своей карьерой и продвижением. По словам певицы, когда она встретилась с Виктором Дробышем, то не почувствовала «официоза». Музыкальный продюсер просто сказал, что «готов попробовать», а не просто подписать документы о сотрудничестве. Поэтому Наргиз очень понравилось, что Виктор Дробыш отнесся к ней доброжелательно.

Рабочие отношения певицы и Максима Фадеева закончились громким скандалом летом. Знаменитости засыпали друг друга взаимными обвинениями. Продюсер говорил о том, что артистка злоупотребляла спиртными напитками, а Наргиз, в свою очередь, обвиняла его в намеренном срыве концертов. К Виктору Дробышу исполнительница обратилась после того, как в феврале вновь начали отменять ее выступления.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:53

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