Наргиз променяла Максима Фадеева на Виктора Дробыша

На протяжении нескольких месяцев Наргиз сама пыталась заниматься своей карьерой и продвижением. По словам певицы, когда она встретилась с Виктором Дробышем, то не почувствовала «официоза». Музыкальный продюсер просто сказал, что «готов попробовать», а не просто подписать документы о сотрудничестве. Поэтому Наргиз очень понравилось, что Виктор Дробыш отнесся к ней доброжелательно.Рабочие отношения певицы и Максима Фадеева закончились громким скандалом летом. Знаменитости засыпали друг друга взаимными обвинениями. Продюсер говорил о том, что артистка злоупотребляла спиртными напитками, а Наргиз, в свою очередь, обвиняла его в намеренном срыве концертов. К Виктору Дробышу исполнительница обратилась после того, как в феврале вновь начали отменять ее выступления.