Валентина Талызина попросила ее не беспокоить после плановой госпитализации





Российские СМИ ранее передавали, что заслуженную артистку РСФСР Валентину Талызину отправили в медицинское учреждение. Родственники актрисы решили уберечь себя от ложных слухов, поэтому заверили общественность в том, что со звездой не случилось ничего выходящего за рамки. Сама Талызина сообщила, что она находится на плановой госпитализации в связи с незаконченным восстановлением после микроинсульта в 2019 году.Теперь за 85-летней знаменитостью следят специалисты в одном из реабилитационных центров Москвы. Отечественным журналистам удалось разузнать о самочувствии советской актрисы. Спокойным голосом Талызина заверила, что чувствует себя удовлетворительно и просит её не беспокоить. Единственной проблемой оказались лишь боли в правой ноге, послужившие побочной причиной обращения к медикам.